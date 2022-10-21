“جبهة العمل”: قرار “حماس” بالعودة إلى سوريا هو عين الصواب

أشادت “جبهة العمل الاسلامي” في لبنان بزيارة وفد حركة “حماس” برئاسة إلى سوريا.

وأشارت الجبهة في بيان إلى أن “قرار حركة حماس بالعودة إلى دمشق واستئناف العلاقة معها قرار تاريخي وعين الصواب لأن سوريا كانت تاريخياً وما زالت حاضنة للشعب الفلسطيني ولقياداته وفصائله المناضلة المجاهدة، ومن ضمنها حركة حماس”.

واعتبرت الجبهة ان “هذه الزيارة انطلاقة حقيقية جديدة لعودة المياه إلى مجاريها الطبيعية الصحيحة وبذلك تكون حركة حماس عادت إلى موقعها الحقيقي الطبيعي وحاضنتها الأساسية في الصراع مع العدو الصهيوني”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام