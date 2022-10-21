“جبهة العمل”: قرار “حماس” بالعودة إلى سوريا هو عين الصواب – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
October 21 2022 - 16:42

“جبهة العمل”: قرار “حماس” بالعودة إلى سوريا هو عين الصواب

منذ 1 ساعة 21 October، 2022
جبهة العمل الاسلامي
لبنان

أشادت “جبهة العمل الاسلامي” في لبنان بزيارة وفد حركة “حماس” برئاسة إلى سوريا.

وأشارت الجبهة في بيان إلى أن “قرار حركة حماس بالعودة إلى دمشق واستئناف العلاقة معها قرار تاريخي وعين الصواب لأن سوريا كانت تاريخياً وما زالت حاضنة للشعب الفلسطيني ولقياداته وفصائله المناضلة المجاهدة، ومن ضمنها حركة حماس”.

واعتبرت الجبهة ان “هذه الزيارة انطلاقة حقيقية جديدة لعودة المياه إلى مجاريها الطبيعية الصحيحة وبذلك تكون حركة حماس عادت إلى موقعها الحقيقي الطبيعي وحاضنتها الأساسية في الصراع مع العدو الصهيوني”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

التعليقات

ذات صلة