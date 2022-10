رئيس وزراء هنغاريا لمعارضي الغاز الروسي: أخبرونا ما البديل؟

توجه رئيس وزراء هنغاريا فيكتور أوربان بسؤال لمعارضي الغاز الروسي، منتقدا فيه خطة المفوضية الأوروبية الجديدة للمشتريات المشتركة للغاز الطبيعي.

وقال أوربان في تغريدة نشرها عبر حسابه في “تويتر”، “تذكرني خطة بروكسل الأخيرة بفترة شراء اللقاحات، كانت بطيئة ومكلفة.. يقولون لي إن الغاز الروسي سيئ. يقولون إنه يجب علينا التوقف عن شرائه. لكن لا أحد يخبرنا بما يمكننا استبداله به. ليس في غضون خمس سنوات، ولكن غدا. نحن بحاجة إلى إدارة اقتصادنا”.

وبحسب أوربان، فإن وقف إمدادات الوقود الروسي سيؤدي إلى مشاكل في اقتصادات الدول الأوروبية.

واقترحت المفوضية الأوروبية، هذا الأسبوع، حزمة جديدة من الإجراءات لمكافحة أزمة الطاقة. ومن المخطط إجراء عمليات شراء مشتركة إلزامية لـ 13.5 مليار متر مكعب من الغاز لملء مرافق التخزين بحلول الشتاء، وإنشاء آلية للحد من الأسعار المرتفعة بشكل مفرط في مركز TTF ووضع سعر جديد لسوق الغاز الطبيعي المسال، كما يجب أن توافق جميع دول الاتحاد الأوروبي على هذه المقترحات.

They tell me Russian gas is bad. They tell me we should stop buying it. But nobody tells us how to replace Russian gas. Not in five years, but tomorrow. We need to run our economy, it’s as simple as that.

— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) October 19, 2022