اعتماد التعليم الحضوري حصراً في جميع كليات الجامعة اللبنانية

أعلن رئيس الجامعة اللبنانية د.بسام بدران اعتمادَ التعليمِ الحضوري حصراً في جميعِ كلياتِ ومعاهدِ الجامعةِ للعام الجامعي 2022-2023.

وفي تعميم ٍصادر عنه، أوضح بدران أن القرارَ جاءَ بعدَ انتهاءِ الأسبابِ الموجبةِ للتعليمِ عن بُعد والتي كانت قائمةً بسببِ جائحة كورونا، إضافة إلى انتهاءِ مفاعيلِ القرارِ الحكومي بالإغلاق. وطلب بدران من كافةِ مجالسِ الوحداتِ إصدارَ التعاميمِ الإداريةِ التي تُنظِّمُ آليةَ اعتمادِ التعليمِ الحضوري بما يتناسبُ وخصوصيةَ كلِّ كليةٍ ومعهد، مع مراعاةِ عددِ أيامِ الحضورِ بالنسبةِ إلى الطلابِ والأساتذة نظراً للظروفِ الاقتصادية القاسية، وبما يضمنُ الحفاظَ على المستوى الأكاديمي.