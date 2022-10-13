مسؤول وحدة النقابات في حزب الله: لإرادة وطنية لحماية مقدرات البلد من السرقة

عقد مسؤول وحدة النقابات والعمال المركزية في حزب الله هاشم سلهب لقاء في مدينة النبطية مع مندوبي القطاعات النقابية العمّالية والزراعيّة والسياحيّة في حضور معاون مسؤول وحدة النقابات والعمال في منطقة جبل عامل الثانية في حزب الله ربيع نور الدين.

وسأل سلهب “كيف كنّا نتصور كينونة لبنان اليوم لولا وجود المقاومة، ولو كان العدو الإسرائيلي ما زال في بيروت وفي جنوبنا العزيز ماذا كان سيحصل وعن أي لبنان كنا نتحدث اليوم؟”.

وأكد سلهب أن “الوعد القائم الدائم لحزب الله هو بأن يكون لبنان الغد هو الأفضل ببنيته وبتكوينه وبهويته وبمرتكزات وجوده الشعبية والدستورية والثقافية والسياسية والاقتصادية وبكل عناصر القوة التي تحرره وتحميه وتمكنه من تحقيق الانجازات الوطنية وعزة الانتماء للوطنا”، وقال إن “عزة الانتماء للوطن توجب على كل لبناني شريف ، أن يقوم بما يقوم به حزب الله والمقاومة في لبنان من عمل دوؤب مركز لكسر المشاريع المتتالية التي يعمل عليها العدو الأميركي والإسرائيلي وخدامهما من اعراب النفاق والدجل المفضوح لاذلال لبنان واللبنانيين وكسر اراداتهم واخضاعهم” .

وفي موضوع الترسيم البحري، قال سلهب “إذا ما تحقق هذا الترسيم نكون قد انتقلنا إلى جبهة أخرى من جبهات الردع للعدو الاسرائيلي والحماية للوطن وللشعب، ردع العدو الاسرائيلي في جبهة مواجهة العدوان الاقتصادي الاميركي الاسرائيلي على لبنان واستهداف ثرواته الطبيعية وانشطته الاقتصادية والمعرفية هي احدى المسؤليات الوطنية الكبرى في القادم من الايام، ولا يمن علينا احد بتقديم الضمانات الكاذبة التي تحتاج لمن يضمنها”، وأكد ان “المعركة بعد الترسيم لحدودنا البحرية مع فلسطين المحتلة ستكون معركة صناعة إرادة وطنية لقيادة مقدرات البلد خالية من النهب والسرقة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام