الرئاسة التركية: بوتين يريد عقد اتفاقات مع الغرب تتجاوز الحرب الباردة وتناسب عظمة روسيا الجديدة

رجح متحدث الرئاسة التركية إبراهيم قالن استئناف المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا في مرحلة ما، وأشار إلى أن بوتين يريد اتفاقات مع الغرب تتجاوز الحرب الباردة، وتناسب عظمة روسيا الجديدة.

وأضاف قالن في حديث لشبكة “سي إن إن” الأمريكية: “المفاوضات ستستأنف على الأرجح في مرحلة ما، وتعليقها كان متوقعا”.

وأكد أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين “يريد عقد اتفاقات جديدة مع الغرب لأن اتفاقيات ما بعد الحرب الباردة لم تعد تناسب روسيا في يومنا هذا”.

وتابع: “ما يجري يتعلق جزئيا بأوكرانيا من دون أدنى شك، لكن القضية الأكبر هي حقا صفقة جديدة بين روسيا والعالم الغربي.. هناك روسيا جديدة وعظيمة، عالم جديد، واقع جديد، وهم يريدون عقد صفقة جديدة، وهو ما يشكل اختبارا كبيرا للنظام الليبرالي العالمي”.

يشار إلى أنه في مطلع أكتوبر الجاري أصدر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي مرسوما لتطبيق يحظر التفاوض مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وعلق الكرملين على هذا المرسوم بأن المفاوضات مع أوكرانيا يجب أن تنتظر حدوث تغيير في موقف زيلينسكي، أو أن يرأس أوكرانيا شخص آخر.

المصدر: وكالات