الجعفري يؤدي أمام الرئيس الأسد اليمين القانونية سفيراً لدمشق لدى روسيا

تسلم نائب وزير الخارجية السابق بشار الجعفري، مهامه كسفير لها لدى روسيا. وذكرت الوكالة السورية للأنباء “سانا”، أنّ “الجعفري أدى اليمين القانونية أمام الرئيس بشار الأسد، سفيراً للجمهورية العربية السورية لدى روسيا الاتحادية”.

وحضر مراسم أداء اليمين وزير الخارجية والمغتربين فيصل المقداد، ووزير شؤون رئاسة السورية منصور عزام.

وشغل الجعفري منصب نائب وزير الخارجية والمغتربين لسوريا منذ 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2020، بعد أن كان الممثل الدائم لسوريا في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، منذ عام 2006.

كما تقبل الرئيس بشار الأسد اليوم أوراق اعتماد خوسيه غريغوريو بيومورجي موساتيس سفيراً مفوضاً وفوق العادة لجمهورية فنزويلا البوليفارية، وأندريه لويس أزيفيدو دوس سانتوس سفيراً مفوضاً وفوق العادة لجمهورية البرازيل الاتحادية لدى الجمهورية العربية السورية.

المصدر: وكالة سانا