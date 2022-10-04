أسعار النفط تواصل الارتفاع

تواصل أسعار النفط، الثلاثاء، الارتفاع لليوم الثاني، في ظل تجدد المخاوف من تراجع معروض الخام في الأسواق وسط توقعات باتجاه منظمة “أوبك+” لخفض إنتاجها من الذهب الأسود.

وبحلول الساعة 09:50 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 0.60% إلى 84.13 دولار للبرميل.

في حين صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج “برنت” بنسبة 0.59% إلى 89.38 دولار للبرميل، وفقا لبيانات موقع “بلومبرغ”.

وتعقد دول مجموعة “أوبك+”، التي تضم دولا منتجة للنفط من منظمة “أوبك” وخارجها، اجتماعا في فيينا يوم الأربعاء القادم لبحث أسواق النفط واستراتيجية الإنتاج.

المصدر: رويترز