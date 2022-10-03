الإمام الخامنئي: حادثة وفاة الفتاة الشابة كانت مريرة وأحرقت قلبي لكن رد الفعل دون أي تحقيق كان غير طبيعي – موقع قناة المنار – لبنان
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October 3 2022 - 13:46

الإمام الخامنئي: حادثة وفاة الفتاة الشابة كانت مريرة وأحرقت قلبي لكن رد الفعل دون أي تحقيق كان غير طبيعي

منذ 12 mins 3 October، 2022
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