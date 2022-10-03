إعلام العدو: إطلاق نار على قوات الجيش في منطقة “ميفو دوتان” قرب جنين – موقع قناة المنار – لبنان
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October 3 2022 - 00:30

إعلام العدو: إطلاق نار على قوات الجيش في منطقة “ميفو دوتان” قرب جنين

منذ 1 ساعة 2 October، 2022
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