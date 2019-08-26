نتنياهو يصدر تعليماته لبناء 300 وحدة استيطانية جديدة غرب رام الله

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتيناهو، عن طرحه مشروعاً لبناء 300 وحدة استيطانية في مستوطنة “دوليف” غرب مدينة رام الله. وقال نتنياهو، في تغريدة عبر تويتر، “أصدرت تعليمات لبناء حي جديد يضم 300 بيت جديد في دوليب “، مضيفاً “سوف نعمق جذورنا ونضرب أعدائنا وسنستمر في تعزيز وتطوير الاستيطان”. وفي السياق ذاته قال مكتب نتنياهو، في بيان “أوعز رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لمدير عام مكتب رئيس الوزراء بطرح خطة لإقامة حي جديد في قرية دوليف سيضم 300 وحدة سكنية جديدة وذلك في الجلسة القادمة التي ستعقدها لجنة التخطيط”.

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المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية