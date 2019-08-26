الامن العام: توقيف 19 شخصا لارتكابهم افعالا جرمية – موقع قناة المنار – لبنان
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August 26 2019 - 10:04

الامن العام: توقيف 19 شخصا لارتكابهم افعالا جرمية

منذ 9 mins 26 August، 2019
الامن العام
لبنان

اعلنت المديرية العامة للأمن العام  في بيان ان ” الاجهزة المعنية في المديرية قامت خلال الفترة الممتدة من تاريخ 08/08/2019 لغاية 20/08/2019، وبإشراف النيابات العامة، بتوقيف عدد من الأشخاص بتهم إرتكاب أفعال جرمية وذلك على الشكل التالي :

–   اثنا عشر شخصا بجرم تزوير مستندات سفر لتسهيل عمليات انتقال اشخاص من لبنان الى دول اوروبية وآسيوية وافريقية .

–   اربعة اشخاص بجرم تهريب الاشخاص وتسهيل انتقالهم بطرق غير شرعية .

–   شخصان بجرم استعمال مستندات غير عائدة لهما .

–   شخص واحد بجرم دخول البلاد خلسة .

بعد انتهاء التحقيق مع الموقوفين احيلوا جميعا الى القضاء المختص” .

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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