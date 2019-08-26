الامن العام: توقيف 19 شخصا لارتكابهم افعالا جرمية

اعلنت المديرية العامة للأمن العام في بيان ان ” الاجهزة المعنية في المديرية قامت خلال الفترة الممتدة من تاريخ 08/08/2019 لغاية 20/08/2019، وبإشراف النيابات العامة، بتوقيف عدد من الأشخاص بتهم إرتكاب أفعال جرمية وذلك على الشكل التالي :

– اثنا عشر شخصا بجرم تزوير مستندات سفر لتسهيل عمليات انتقال اشخاص من لبنان الى دول اوروبية وآسيوية وافريقية .

– اربعة اشخاص بجرم تهريب الاشخاص وتسهيل انتقالهم بطرق غير شرعية .

– شخصان بجرم استعمال مستندات غير عائدة لهما .

– شخص واحد بجرم دخول البلاد خلسة .

بعد انتهاء التحقيق مع الموقوفين احيلوا جميعا الى القضاء المختص” .

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام