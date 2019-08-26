الجبهة الشعبية تنفي سقوط اي شهداء بالقصف الإسرائيلي على موقعها في البقاع اللبناني – موقع قناة المنار – لبنان
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المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
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August 26 2019 - 07:05

الجبهة الشعبية تنفي سقوط اي شهداء بالقصف الإسرائيلي على موقعها في البقاع اللبناني

منذ 32 mins 26 August، 2019
أخبار موقع المنار
لبنان

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