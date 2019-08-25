السيد نصرالله: سأتحدث في 3 عناوين، ذكرى التحرير وسوريا، وبعض الهموم والمسائل البقاعية، وأمام مستجدات الليلة الماضية سنتحدث عن المستجد الاسرائيلي الخطير جدا جدا جدا – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
August 25 2019 - 20:33

السيد نصرالله: سأتحدث في 3 عناوين، ذكرى التحرير وسوريا، وبعض الهموم والمسائل البقاعية، وأمام مستجدات الليلة الماضية سنتحدث عن المستجد الاسرائيلي الخطير جدا جدا جدا

منذ 2 ساعة 25 August، 2019
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة