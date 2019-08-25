السيد نصرالله: سأتحدث في 3 عناوين، ذكرى التحرير وسوريا، وبعض الهموم والمسائل البقاعية، وأمام مستجدات الليلة الماضية سنتحدث عن المستجد الاسرائيلي الخطير جدا جدا جدا – موقع قناة المنار – لبنان
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August 25 2019 - 20:33
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حزب الله يحيى ذكرى التحرير الثاني في احتفال حاشد في بلدة العين البقاعية تخلله كلمة للأمين العام لحزب الله
السيد نصرالله: لن نسمح بإعادة عقارب الساعة إلى الوراء أو أن يصبح لبنان مستهدفاً وهذا الأمر بالنسبة الينا خط أحمر
السيد نصرالله: ما حصل ليلة أمس هو هجوم بطائرة مسيرة انتحارية على هدف في الضاحية الجنوبية لبيروت
السيد نصرالله: الهجوم المسير الانتحاري هو أول عمل عدواني منذ 14 آب 2006 وخرق كبير وخطير
السيد نصرالله: انتهى الزمن الذي تأتي فيه طائرات اسرائيلية تقصف مكانا في لبنان ويبقى الكيان الغاصب في فلسطين آمناً
السيد نصرالله: أقول لسكان الشمال ولكل سكان فلسطين المحتلة لا تطمئنوا ولا تعتقدوا أن حزب الله سيسمح بعدوان من هذا النوع
السيد نصرالله: من الآن وصاعداً سنواجه المسيرات الإسرائيلية في سماء لبنان وعندما تدخل إلى سماء لبنان سنعمل على اسقاطها
السيد نصرالله: الجيش الاسرائيلي أغار في سوريا على مركز لحزب الله وهو بيت وليس موقعا ايرانياً ونتنياهو يكذب على شعبه
السيد نصرالله: سأعيد التذكير بهذا الالتزام اذا قتلت اسرائيل ايا من أخواننا في سوريا سنرد في لبنان وليس في مزارع شبعا
السيد نصرالله: أقول للجيش الإسرائيلي على الحدود قف على الحائط على "اجر ونصف" وانتظرنا
السيد نصرالله: هناك انجازات تحققت واخرى ستتحقق في بعلبك الهرمل وهذا الأمر سيتابع بكل التفاصيل من قبل نواب المنطقة
السيد نصرالله: هناك أمور تحتاج إلى جهود سياسية مضاعفة ونحن نصر على انجاز مجلس بعلبك الهرمل وكذلك بالنسبة إلى العكار
السيد نصرالله: نرفض أي تشويه لصورة البقاع والعنوان الحقيقي لأهل هذه المنطقة هو الشرف والشهامة والتضحية والنبل
السيد نصرالله: نؤكد أن الأمن في البقاع مسؤولية الدولة والجيش والاجهزة الأمنية والبقاع وبعلبك الهرمل حفظت هذه الدولة
السيد نصرالله: معركة طرد جبهة النصرة قامت على اكتاف المقاومة وثم كانت المرحلة الأخيرة التي شارك فيها الجيش اللبناني
السيد نصرالله: الدولة والقيادة والجيش في سوريا في احسن حال وقادرة على صنع الانجازات وادلب وشرق الفرات سيعودان إلى سوريا
طائرتا استطلاع إسرائيليتان خرقتا الأجواء اللبنانية فوق الضاحية الجنوبية الأولى سقطت أرضاً والثانية انفجرت في الأجواء
مراسلة المنار: الطائرة التي سقطت في الضاحية الجنوبية طولها 180 سنتم ولها 4 أجنحة و8 مراوح
مراسلة المنار: التحقيقات تتركز حول معرفة الهدف المقصود هل هو مكان أو أشخاصا محددين
وزير الدفاع الياس بو صعب يندد بالاعتداء الصهيوني السافر على الضاحية الجنوبية داعيا المجتمع الدولي الى عدم السكوت
وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف يزور مدينة بياريتز الفرنسية حيث تنعقد قمة الدول السبع ويلتقي نظيره الفرنسي
المتحدث باسم الخارجية الايرانية: زيارة ظريف الى بياريتز جاءت بدعوة من نظيره الفرنسي لبحث الاتفاق النووي
المتحدث باسم حركة أنصار الله: ندين بشدة غارات كيان العدو الصهيوني على سوريا والعراق ولبنان
محمد عبد السلام: نهيب بالأمة كلها أن تتحمل المسؤولية وتدرك ان الطبيعة العدوانية المتأصلة لدى كيان الاحتلال تهديد للجميع
السيد نصرالله: سأتحدث في 3 عناوين، ذكرى التحرير وسوريا، وبعض الهموم والمسائل البقاعية، وأمام مستجدات الليلة الماضية سنتحدث عن المستجد الاسرائيلي الخطير جدا جدا جدا
منذ 2 ساعة
25 August، 2019
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