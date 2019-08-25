بدء كلمة الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في الإحتفال بمناسبة عيد التحرير الثاني “سياج الوطن” في بلدة العين البقاعية – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
August 25 2019 - 20:33

بدء كلمة الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في الإحتفال بمناسبة عيد التحرير الثاني “سياج الوطن” في بلدة العين البقاعية

منذ 3 ساعة 25 August، 2019
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة