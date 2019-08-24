الجيش الكوري الجنوبي :كوريا الشمالية تطلق “مقذوفات غير محددة” باتجاه البحر (ا ف ب) – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
August 24 2019 - 02:23

الجيش الكوري الجنوبي :كوريا الشمالية تطلق “مقذوفات غير محددة” باتجاه البحر (ا ف ب)

منذ 9 mins 24 August، 2019
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة