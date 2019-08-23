حريق في خراج بلدة رحبة التهم اشجار سنديان واعشابا يابسة

افادت”الوكالة الوطنية للاعلام” في عكار عن حريق شب بعد ظهر اليوم في خراج بلدة رحبة عند تخوم دير عوزا، واتى على مساحة خمسة آلاف متر من حرج سنديان، واعشاب يابسة، وقد تمكن عناصر الدفاع المدني من مركزي رحبة وبزبينا اخماد الحريق ومنع امتداده بمساعدة الجيش اللبناني.

وشكر رئيس اتحاد بلديات الجومة رئيس بلدية رحبة فادي بربر، عناصر الدفاع المدني في رحبة والجومة، وقياد الجيش اللبناني، وقوى الأمن الداخلي، على “جهودهم في العمل على اخماد النيران ومنع تمددها”، لافتا الى “أن وعورة المنطقة حال دون تمكن الأهالي من السيطرة على النيران بالطرق التقليدية، ولكن تلبية الجميع وغيرتهم على المنطقة أدى إلى احتواء الحريق واخماده بأقل خسائر ممكنة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام