غرفة التحكم المروري في لبنان: جريح نتيجة حادث صدم على طريق عام زحلة رياق عند محلة الكرك – موقع قناة المنار – لبنان
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August 23 2019 - 16:57
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إعلام العدو يؤكد مقتل مجندة وإصابة مستوطنين 2 في تفجير عبوة ناسفة قرب مستوطنة دوليف غرب رام الله
إعلام العدو: التقديرات الأولية تشير الى أن العبوة التي انفجرت قرب دوليف زرعت في المكان قبل العملية
إعلام العدو: سماع دوي انفجار بالقرب من معبر جلبوع بعد انفجار عبوة القيت من سائق دراجة نارية
رئيس وزراء العدو: سنواصل تعميق الاستيطان وذراع "إسرائيل" الطويلة ستصل الى الذين يريدون قتلنا وتحاسبهم
حركة حماس: عملية اليوم تدل على أن شعبنا لن يعدم وسائل المقاومة رغم القتل والاعتقال والانتهاكات
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية: عملية اليوم تؤكد أن الحالة الدائمة في الضفة الغربية هي المقاومة
هنية: غزة أكدت أن كل مؤامرات الحصار ومحاولات عزلها فشلت
الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار تدعو للمشاركة الواسعة في جمعة "لبيك يا أقصى" شرق قطاع غزة
حركة حماس تدعو للنفير العام بسبب تعرض القدس المحتلة لأشرس حملة تهويدية وتصاعد عمليات اقتحام المسجد الأقصى وتدنيسه
قوات العدو الاسرائيلي تطلق النار تجاه أراضي المزارعين شرق خان يونس جنوب قطاع غزة
إصابة شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال شرق مدينة غزة
الجيش السوري يحرر بلدات كفر زيتا ومورك واللحايا ولطمين ومعركبة بريف حماه الشمالي
الجيش السوري يتقدم على اوتوستراد حماه حلب ويقطع طرق إمداد التنظيمات الإرهابية
الرئاسة التركية: الرئيس التركي أبلغ نظيره الروسي أن معكرة ادلب تقوض التسوية في سوريا وتمثل تهديدا للأمن القومي التركي
الكرملين: بوتين وأردوغان اتفقا على ضرورة تكثيف الجهود للقضاء على التهديد الإرهابي القادم من إدلب
وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو يزور لبنان ويلتقي عددا من المسؤولين اللبنانيين
باسيل: نرفض شراء الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني بالمال خاصة في ما يتعلق بصفقة القرن وورشة البحرين
رئيس الجمهورية العماد ميشال عون: علامات استفهام كثيرة ترتسم حول استمرار تجاهل المجتمع الدولي لعودة النازحين
قائد بحرية الحرس الثوري الايراني: نرصد تحركات القوات الأجنبية في كل لحظة ولدينا الاستعداد الكامل لأي مواجهة محتملة
الخارجية الأميركية: واشنطن ستتحرك ضد أي أحد يساعد ناقلة النفط الإيرانية التي تبحر في المتوسط بشكل مباشر أو غير مباشر
نائب وزير الدفاع الإيراني: إيران قادرة على توفير أمن المنطقة أفضل من أي دولة أخرى
رئيس مؤسسة الصناعات الإلكترونية بوزارة الدفاع الإيرانية: منظومة "باور 373" الإيرانية أفضل من منظومة باتريوت الأميركية
الأمين العام لحركة الجهاد والبناء العراقية: الاعتداءات على الحشد الشعبي يجب أن تواجه برد حازم والسكون عنها يضعف العراق
إستشهاد مواطن في حي الخالدية بحلب برصاص قنص من المسلحين المتمركزين بصالات الليرمون
كوريا الشمالية: مستعدون للحوار وللمواجهة مع واشنطن التي عليها الحذر من الحسابات الخاطئة المتمثلة باستمرار فرض العقوبات
رئيس بلدية نيويورك: إغلاق جميع ممرات جسر جورج واشنطن بعد بلاغ بوجود تهديد حول عبوة مشبوهة
الرئيس الإيطالي يحدد يوم الثلاثاء المقبل موعدا نهائيا أمام الاحزاب السياسية لتشكيل ائتلاف حكومي يكون قابلا للحياة
سريلانكا: إنتهاء حالة الطوارئ بعد 4 اشهر على إعلانها عقب تفجيرات عيد الفصح الانتحارية
للمساهمة بدعم المقاومة عبر مكاتب هيئة دعم المقاومة الإسلامية على الرقم 01550450 أو عبر جميع فروع القرض الحسن رقم الحساب 8142401
غرفة التحكم المروري في لبنان: جريح نتيجة حادث صدم على طريق عام زحلة رياق عند محلة الكرك
منذ 1 ساعة
23 August، 2019
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