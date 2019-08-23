وزير خارجية كوريا الشمالية: بومبيو سم الدبلوماسية الأميركية

وصف وزير خارجية كوريا الشمالية لي يونغ هو وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، بأنه “سم الدبلوماسية الأميركية”. وقال لي يونغ هو، بحسب وكالة التلغراف المركزية الكورية، “كما يقول المثل، مهما تحمم الغراب لن يصبح أبيض اللون، هو [بومبيو] سم الدبلوماسية الأميركية”. وأشار الدبلوماسي، إلى أنه لا يمكن توقع شيء جيد من بومبيو، مضيفًا أن ” لا خجل ولا ضمير لديه”. وأضاف “ما يبعث على القلق هو سلسلة الملاحظات التي لا معنى لها، والتي يدلي بها شخص، يقود المجموعة التفاوضية الأميركية، في الوقت الذي يكون فيه الحوار بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية على جدول الأعمال.”

إضافة إلى ذلك، أشار لي يونغ هو إلى أن بيونغ يانغ كما هي مستعدة للحوار مع واشنطن مستعدة وللمواجهة. وأوضح الوزير “إذا كانت الولايات المتحدة تبني قلاعاً هوائية، بأنه يمكن الحصول على كل شيء بمساعدة العقوبات، يبقى لدينا هنا خياران: إما أن نتركهم يستمتعون بالحلم مسرورين، أو نجبرهم على الاستيقاظ. نحن مستعدون للحوار وللمواجهة”.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية