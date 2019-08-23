سليم عون: لا يجوز تكبيل مجلس الوزراء عند كل استحقاق بذريعة التوافق

رأى النائب سليم عون في حديث اذاعي انه “لا يجوز تكبيل مجلس الوزراء عند كل استحقاق بذريعة التوافق”، مشيرا الى أنه و”في مسألة التعيينات دائما ما تكون هناك تباينات بين الفرقاء وما يحسم الأمر هي الأكثرية وهذه ديمقراطية وليست محاصصة”.

ودعا إلى “أخذ العبر من سوء العلاقة بين القوات والتيار والعودة الى روحية الاتفاق المعلق بين الطرفين”، معتبرا أن “استمرار العلاقة المتوترة يؤثر سلبا على الوضع السياسي عموما والوضع المسيحي خصوصا”.

وفي الملف المالي والاقتصادي، أعرب عن تفاؤله بـ”قدرة الحكومة والقوى السياسية في تجاوز المرحلة الصعبة التي يمر بها لبنان على هذا الصعيد”، معولا على”الإمكانيات الكبيرة الموجودة شرط توفر النوايا”.

وقال “أضعنا الكثير من الفرص وهدرنا الكثير من الوقت ولا نمتلك رفاهية عدم التوافق من أجل التوصل الى حلول سريعة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام