قوى الأمن الداخلي: ضبط 958 مخالفة سرعة زائدة أمس عن طريق الرادار – موقع قناة المنار – لبنان
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August 23 2019 - 10:07

قوى الأمن الداخلي: ضبط 958 مخالفة سرعة زائدة أمس عن طريق الرادار

منذ 44 mins 23 August، 2019
أخبار موقع المنار
لبنان

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