الأرجنتين قد تغير نهجها إزاء فنزويلا

دعا المرشح للرئاسة الأرجنتينية، ألبرتو فرنانديز، إلى اتباع نهج مختلف تجاه الأزمة الفنزويلية، والتخلي عن سياسة الضغط على كاراكاس.

وقال فرنانديز خلال مؤتمر صحفي له في بوينس آيرس، اليوم الخميس، إن على دول أمريكا اللاتينية أن تساعد فنزويلا على “العودة إلى التعايش الديمقراطي” لمختلف القوى السياسية، وعودة عمل كافة مؤسسات الدولة بشكل طبيعي، وليس من خلال الضغوط.

وأضاف: “يجب القيام بما تقترحه أوروغواي والمكسيك، والعمل على إيجاد نقاط للتوافق لعودة الديمقراطية إلى البلاد”، وذلك في إشارة إلى مبادرة الدولتين المذكورتين لإقامة الحوار المباشر بين حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو والمعارضة والتوصل إلى حل وسط.

جدير بالذكر أن الأرجنتين برئاسة الليبرالي المحافظ، ماوريسيو ماكري، اعترفت في يناير الماضي بزعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو “رئيسا مؤقتا” للبلاد، واتخذت موقفا معاديا للرئيس نيكولاس مادورو.

أما المرشح اليساري للرئاسة الأرجنتينية، ألبرتو فرنانديز، فيتصدر حاليا السباق الرئاسي ويعتبر الأوفر حظا للفوز بالانتخابات التي من المقرر أن تجري، في 27 أكتوبر المقبل.

وتقدم فرنانديز في الانتخابات التمهيدية التي جرت في 11 أغسطس، بحصوله على 47.65% من الأصوات، فيما حصل الرئيس الحالي على 32.08%.

المصدر: وكالات