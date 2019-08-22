الجيش اليمني واللجان يكسرون محاولة تقدم للعدوان غرب جبل النار قبالة جيزان

تمكنت قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية الخميس من كسر زحف واسع لقوى العدوان السعودي الاميركي والسيطرة على خمسة مواقع لهم في غرب جبل النار قبالة جيزان.

وأوضح مصدر عسكري يمني أن “المرتزقة نفذوا محاولة تقدم واسعة غرب جبل النار قبالة جيزان”، وأكد أن “المجاهدين تمكنوا من كسر الزحف وقتل وجرح عشرات المرتزقة وتكبيدهم خسائر مادية فادحة”.

وأضاف المصدر أن “المجاهدين عقب كسر الزحف نفذوا عملية عكسية تمكنوا خلالها من السيطرة على خمسة مواقع وتدمير آليتين وأسر العديد من المرتزقة وقتل وجرح العديد من جنود العدو”.

المصدر: موقع انصار الله