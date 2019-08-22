جرحى بحادث سير على اوتوستراد المتن السريع – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
August 22 2019 - 14:41

جرحى بحادث سير على اوتوستراد المتن السريع

منذ 32 mins 22 August، 2019
حوادث واخبار امنية
لبنان
أفادت غرفة التحكم المروري عن سقوط ‏4 جرحى نتيجة تصادم بين شاحنتين و 3 سيارات على اوتوستراد المتن السريع باتجاه نهر الموت – مفرق بياقوت. وحركةالمرور كثيفة في المحلة.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

التعليقات

ذات صلة