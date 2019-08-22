جرحى بحادث سير على اوتوستراد المتن السريع

أفادت غرفة التحكم المروري عن سقوط ‏4 جرحى نتيجة تصادم بين شاحنتين و 3 سيارات على اوتوستراد المتن السريع باتجاه نهر الموت – مفرق بياقوت. وحركةالمرور كثيفة في المحلة.