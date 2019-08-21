متحدث القوات المسلحة: الصاروخ الباليستي على غرفة العمليات المشتركة في صامطة بجيزان خلف عددا كبيرا من القتلى والجرحى بينهم قيادات(المسيرة) – موقع قناة المنار – لبنان
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August 21 2019 - 23:44

متحدث القوات المسلحة: الصاروخ الباليستي على غرفة العمليات المشتركة في صامطة بجيزان خلف عددا كبيرا من القتلى والجرحى بينهم قيادات(المسيرة)

منذ 32 mins 21 August، 2019
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