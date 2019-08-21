المغرب: رسالة نصية إلى بنكيران تجر 3 طلاب إلى التحقيق

قدم رئيس الحكومة المغربية السابق عبد الإله بنكيران شكوى لوكيل العاهل المغربي بالرباط، بعد تلقيه رسالة نصية على هاتفه الخاص نعته فيها صاحبها بـ”الكلب”.

وأفاد موقع “هسبريس” المغربي نقلا عن إحدى الصحف المحلية أن أحد الطلبة الجامعيين تواصل هاتفيا مع عبد الإله بنكيران قبيل عيد الأضحى وأخبره أنه يعيش الفاقة وليس بوسعه قضاء العيد مع أسرته بسبب حاجته المالية.

وأضاف الموقع المغربي أن الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية طلب من المتصل القدوم إلى منزله وسط الرباط، وسلمه ورقة مالية من فئة 200 درهم (19 دولار) عبر أحد مساعديه.

وبعدما علم أحد أصدقاء الطالب بقضية المساعدة المالية، قرّر بدوره ربط الاتصال بعبد الإله بنكيران باستعمال هاتف صديقه، فطلب من رئيس الحكومة السابق إرجاع ملف قضائي يخصه، سبق له تسليمه إليه.

وأثناء المكالمة قطع بنكيران الخط، فبعث الطالب برسالة نصية من هاتف صديقه وصف فيها بنكيران بـ”الكلب” ما دفعه للجوء إلى القضاء.

يشار إلى أن التحقيق شمل الطالبين المتصلين بعبد الإله بنكيران، وصديقا ثالثا لهما بسبب حصوله على رقم رئيس الحكومة السابق عبر الإنترنت وتسليمه للطالب الراغب في مساعدة بنكيران له.

المصدر: وكالات