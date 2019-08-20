المبعوث الأميركي للشؤون الإيرانية: الولايات المتحدة تركز على تكثيف حملة الضغوط الاقتصادية على إيران – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
August 20 2019 - 19:07
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
صفحات منوعة
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
20 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
ترددات البث
البث المباشر
الجيش السوري وحلفاؤه يواصلون عمليات تأمين منطقة خان شيخون بريف ادلب الجنوبي بعد اقترابهم من طريق حماه ـ حلب الدولي
وكالات أنباء عالمية عن المرصد المعارض: وحدات الجيش السوري تسيطر على خان شيخون ومنطقة ريف حماه الشمالي
المرصد المعارض يعلن فرار الجماعات المسلحة من مدينة خان شيخون وريف حماة الشمالي
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لنظيره الفرنسي: موسكو تدعم عمليات الجيش السوري ضد الإرهابيين في محافظة ادلب
جلسة لمجلس الوزراء اللبناني تعقد الخميس المقبل في المقر الرئاسي الصيفي في بيت الدين وعلى جدول أعمالها 46 بندا
الرئيس نبيه بري خلال استقباله وفدا طلابيا: تضييع البوصلة عن وجهة الصراع مع العدو الصهيوني قد يقوض الانجازات التي تحققت
الرئيس سعد الحريري متفقدا أعمال التوسعة في مطار بيروت الدولي: يجب أن نتابع العمل على تحسين وتطوير المطار
وزير البيئة فادي جريصاتي: أزمة النفايات أهم من الأزمة الإقتصادية ولبنان في حال طوارئ لأن الوضع لم يعد يحتمل
المجلس الاعلى للأمن القومي الايراني: الضغوط القصوى التي تمارسها إدارة ترامب لن تعيد ايران إلى طاولة المفاوضات النووية
وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو: السماح لناقلة النفط الإيرانية التي كانت محتجزة في جبل طارق بالمغادرة أمر مؤسف
حرس الثورة الإسلامية الايرانية: سنتصدى بحزم لأي محاولة لاحتجاز سفن إيرانية
جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن حملة مداهمات واعتقالات طالت عشرات المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة
اندلاع مواجهات في نابلس خلال تصدي الفلسطينيين لاقتحام عشرات المستوطنين قبر يوسف وأدائهم الصلوات التلمودية
مصدر يمني: مصرع عدد من قوات العدوان السعودي ـ الأميركي في عملية إغارة للجيش واللجان الشعبية على موقع المتون بالجوف
طيران العدوان السعودي ـ الأميركي يشن 15 غارة على مناطق متفرقة في العاصمة اليمنية صنعاء وجوارها في عطان والجبل الأسود
الاتحاد الأوروبي يعلن عن قلقه البالغ من الإجراءات القمعية التي اتخذتها أنقرة في جنوب شرق البلاد بحجة "مكافحة الإرهاب"
الرئيس الأميركي دونالد ترامب يبحث مع رئيس الوزراء الباكستاني مساعي خفض التوتر مع الهند بسبب كشمير وتجنب تصعيد الأزمة
المبعوث الأميركي للشؤون الإيرانية: الولايات المتحدة تركز على تكثيف حملة الضغوط الاقتصادية على إيران
منذ 36 mins
20 August، 2019
التعليقات
ذات صلة
المصدر العسكري اليمني: مقتل وجرح أعداد كبيرة من المرتزقة خلال انكسار زحفهم في مربع الحماد (المسيرة)
مصدر عسكري يمني: الجيش واللجان يكسرون زحفا واسعا لمرتزقة الجيش السعودي في مربع الحماد بـ #نجران مسنودا بطائرات الأباتشي والحربي
الوزيرة الحسن: الاعمال الاجرائية تتم بدقة في المطار ولا تهاون بتطبيق الاجراءات لحفظ السلامة والامتثال للمعاييرالدولية
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات البث
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}