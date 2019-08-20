المصدر العسكري اليمني: مقتل وجرح أعداد كبيرة من المرتزقة خلال انكسار زحفهم في مربع الحماد (المسيرة) – موقع قناة المنار – لبنان
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August 20 2019 - 19:07

المصدر العسكري اليمني: مقتل وجرح أعداد كبيرة من المرتزقة خلال انكسار زحفهم في مربع الحماد (المسيرة)

منذ 41 mins 20 August، 2019
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