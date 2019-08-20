مصدر عسكري يمني: الجيش واللجان يكسرون زحفا واسعا لمرتزقة الجيش السعودي في مربع الحماد بـ #نجران مسنودا بطائرات الأباتشي والحربي – موقع قناة المنار – لبنان
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August 20 2019 - 19:07

مصدر عسكري يمني: الجيش واللجان يكسرون زحفا واسعا لمرتزقة الجيش السعودي في مربع الحماد بـ #نجران مسنودا بطائرات الأباتشي والحربي

منذ 43 mins 20 August، 2019
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