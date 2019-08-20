الرئيس الأسد خلال استقباله وفدا من حزب روسيا الموحدة: الانتصارات التي تحققت تثبت تصميم الشعب والجيش على الاستمرار بضرب الإرهابيين – موقع قناة المنار – لبنان
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August 20 2019 - 15:30

الرئيس الأسد خلال استقباله وفدا من حزب روسيا الموحدة: الانتصارات التي تحققت تثبت تصميم الشعب والجيش على الاستمرار بضرب الإرهابيين

منذ 22 mins 20 August، 2019
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