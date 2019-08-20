#السلطات_الفرنسية تعتقل 5 أشخاص يشتبه بقيامهم بالتخطيط لمهاجمة قوات الأمن المكلفة بحماية قمة مجموعة السبع في باريس (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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August 20 2019 - 15:31

#السلطات_الفرنسية تعتقل 5 أشخاص يشتبه بقيامهم بالتخطيط لمهاجمة قوات الأمن المكلفة بحماية قمة مجموعة السبع في باريس (سبوتنيك)

منذ 24 mins 20 August، 2019
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