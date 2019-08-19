الحاج حسن: لن يستطيع الإسرائيلي ان يأخذ بالاقتصاد والسياسة ما عجز عن تحقيقه بالعسكر – موقع قناة المنار – لبنان
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August 19 2019 - 19:07

الحاج حسن: لن يستطيع الإسرائيلي ان يأخذ بالاقتصاد والسياسة ما عجز عن تحقيقه بالعسكر

منذ 7 mins 19 August، 2019
الوزير حسين الحاج حسن
لبنان

رأى رئيس تكتل نواب بعلبك الهرمل النائب حسين الحاج حسن أن “الأميركي بعدما عجز في الميدان، مع إيران واليمن وسوريا والعراق ولبنان، يدخل اليوم معنا في حرب اقتصادية”.

وقال الحاج حسن الاثنين “لن يستطيع الإسرائيلي والأميركي ولا حلفاءهم أن يأخذوا بالضغوط الاقتصادية والسياسية والعقوبات ما عجزوا عن تحقيقه بالمعركة العسكرية”، وأكد “نحن سنستمر في المواجهة بنفس الارادة والعزيمة والطريقة التي قررنا فيها”.

وأضاف الحاج حسن “إيران التي تستهدفها العقوبات الأميركية بالدرجة الأولى أعدت مشروعا اقتصاديا للمواجهة وعلى كل المستويات”، وتابع “نحن في لبنان نتعرض لهذه العقوبات وقد أدرج عدد من نواب كتلة الوفاء للمقاومة على لائحتها، ونحن نتوقع أن تزداد هذه العقوبات، وعلينا أن نعد أنفسنا لمواجهة كل هذه الضغوطات بكل الوسائل والأساليب”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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