أميركية اعتقدت أنها مصابة بحصوات في الكلى… لتفاجأ بولادة 3 توائم

قالت امرأة من ولاية داكوتا الجنوبية الأميركية وضعت ثلاثة توائم أخيراً إنها لم تكن على علم بشأن حملها قبل ذهابها إلى مستشفى، معتقدة أنها مصابة بحصوات الكلى.

وأوردت قناة “كوتا – تي في” أن دانييت غيلتز، وهي من مدينة ستورغيس، وضعت 3 توائم بحالة صحية جيدة، في 10 أغسطس/آب الحالي.

وأوضحت غيلتز أنها، رغم أن لديها طفلين آخرين، لم تكن تعلم أنها حامل في الأسبوع 34. وأضافت أنها عندما بدأت تشعر بآلام اعتقدت أنها بسبب حصوات الكلى التي كانت أصيبت بها من قبل.

ولكن الأطباء أبلغوها بأنها حامل في عدد من الأجنة.

ولد التوائم الثلاثة خلال أربع دقائق، وكان وزن كل واحد منهم حوالي 1.8 كيلوغرام. وأطلق على التوائم الثلاثة أسماء بليز وجيبسي ونيكي.

المصدر: اسوشييتد برس