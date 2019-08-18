السيد صفي الدين: كل ما يقوم به الاميركي من “عقوبات” واستهداف لن يغير شيئاً

أكد رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين أنه من “مميزات المقاومة الأساسية أن المعلن عنها هو أقل بكثير مما هو غير معلن”، فهذه المقاومة تهتم بالواقع والحقيقة وليس بالكلام ولا بالدعاية ولا بالوهم”.

كلام السيد صفي الدين جاء خلال رعايته الإحتفال التكريمي لشهيد الحزب “القائد إبراهيم محمود الحاج (الحاج أبومحمد سلمان)، لمناسبة الذكرى السنوية لشهادته ووضع حجر الأساس للنصب التذكاري للشهيد، في بلدة قليا، في حضور ممثلين عن الأحزاب والقوى الوطنية، فاعليات سياسية، حزبية، علمائية، بلديات، مخاتير وحشد من الأهالي وعائلة الشهيد.

وتابع: “أقول لكم من الآن أيها اللبنانيون كل ما تسمعونه من الأميركان وكل ما يقومون به من عقوبات وتهديدات واستهداف – وفيه ظلم وتعدٍّ وعدوان على رجال أعمال وعلى أناس هم يستهدفون ظلما وعدوانا من الأمريكي -، كل ما يفعله الأميركي وكل ما تسمعونه منه لا تهتموا له لأنه لن يغير في الوقائع شيئا، فالأميركي حاول وفشل، وأصيب بخيبات كثيرة”.

وتحدث السيد صفي الدين عن بعض ميزات الشهيد أبو محمد سلمان، فقال: “أصرت روح أبو محمد إلا أن تحط رحالها في جوار سيد الشهداء عليه السلام وهذه كرامة وخصوصية تضاف إلى هذه الشهادة التي رافقته، انتقلت به الشهادة إلى العلياء حيث هو اليوم، الحاج ابو محمد هو الأخ المؤمن الصادق الشجاع المثقف الهادئ العاشق للشهادة وللقاء الله سبحانه وتعالى، فمع هؤلاء القادة أمثال أبو محمد سلمان لا تطوى حياتهم باستشهادهم ولا تغلق دفاتر عطائهم عند عطاء الدم فحسب، هؤلاء كما هم خالدون عند ربهم هم دائموا الحضور فينا، في ثقافتنا ومقاومتنا وفي ساحات جهادنا وفي أجيالنا التي يجب أن تتعلم وأن تتثق وأن تعرف من هو أبومحمد سلمان، من هو ومن هم رفاقه الذين صنعوا لنا كل هذه الملاحم بالسهر والتعب والبذل والتضحية والكرم والسخاء والشجاعة والإقدام والحضور الدائم في ساحات العطاء، لكي يكون وفيا ومخلصا”.

بعدها وضع السيد صفي الدين وعائلة الشهيد ومسؤول حزب الله في البقاع الغربي الشيخ محمد حمادي حجر الأساس للنصب التذكاري للشهيد في بلدة قليا.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام