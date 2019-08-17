بو صعب من عبرا: لن يصدر أي عفو عمن أطلق النار على الجيش ولا مساومة في هذا الموضوع

أكد وزير الدفاع الوطني الياس بو صعب، خلال رعايته الاحتفال التكريمي للمؤسسة العسكرية وشهدائها في بلدة عبرا- شرق صيدا، وافتتاح ساحة الجيش في البلدة، أنه “لن يصدر أي عفو على من أطلق النار على الجيش، ولا مساومة في هذا الموضوع لأننا لا نساوم على الوطن”.

وقال: “سمعت منذ أيام تشكيكا بدور الجيش اللبناني، وفي خلال الساعات المقبلة سأرد على هذا الكلام”، مكتفيا بالقول لمن يشكك بدور المؤسسة العسكرية إن “هذا الرهان لن يؤدي الى نتيجة، لأن محبة الشعب اللبناني لهذه المؤسسة أكبر من أي تشكيك والجيش هو الضمان”.

ووصف صيدا بأنها “مدينة الحوار والعلم والثقافة، ومنها رجال كبار مثل الشهيد رفيق الحريري”، مشددا على أنه “لا يمكن لأحد أن يغير شكل صيدا وهويتها”.

وشدد على أن التضامن “هو الضمان لهذه المنطقة التي يجب أن لا يجرب أحد أن يضعها في خانة طائفية أو مذهبية”.

وختم قائلا: “الإسلام دين المحبة، والإرهابي هو إرهابي ولا يتبع لأي دين معين، ومن يمد يده على الجيش اللبناني سيواجه العدالة، ولتكن عبرا عبرة لكل من يتجرأ أن يمد يده على الجيش، فلا الشعب اللبناني ولا المؤسسة العسكرية سيسمحان له بضرب الوطن”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام