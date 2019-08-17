رئيس الجمهورية امام وفد من الجبل: المصالحة لن تهتز

اكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون امام وفد من منطقة الجبل ان “المصالحة التي حصلت لن تهتز وان إختلفنا سياسيا، وبشرتي لكم اننا سنبذل قصارى جهدنا لنخرج من هذه الحالة. جميعنا مدعوون لنضافر جهودنا مع بعضنا البعض والإتفاق على إعمار لبنان”.

وقال وزير التربية أكرم شهيب “المصالحة كانت وستبقى عنوانا ساطعا للعيش الوطني الواحد الراسخ في الجبل وعنوانا لتعزيز الحياة المشتركة ومعاني الشراكة الوطنية”.

بدورها، قالت داليا وليد جنبلاط “وجودكم دفع كبير للمصالحة والوحدة الوطنية في الجبل”.

وكان عون التقى راعي أبرشية صيدا ودير القمر للروم الملكيين الكاثوليك المطران ايلي بشارة حداد على رأس وفد من كهنة ورعايا الشوف، في حضور وزير المهجرين غسان عطالله.

وقال ‏راعي أبرشية صيدا ودير القمر للروم الملكيين الكاثوليك المطران ايلي بشارة حداد للرئيس عون “نشد على أيديكم ونحن معكم وإلى جانبكم في النهج الذي تتبعونه لمصلحة كل لبنان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام