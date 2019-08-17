أحصى “المرصد السوري المعارض” مقتل 34 مسلحاً بنيران الجيش السوري بريف إدلب الجنوبي، خلال الساعات القليلة الماضية – موقع قناة المنار – لبنان
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August 17 2019 - 13:27

أحصى “المرصد السوري المعارض” مقتل 34 مسلحاً بنيران الجيش السوري بريف إدلب الجنوبي، خلال الساعات القليلة الماضية

منذ 1 ساعة 17 August، 2019
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