طهران تتوعد بعد تعزيز قواتها بمنظومة “باور 373” الصاروخية – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
August 17 2019 - 06:05

طهران تتوعد بعد تعزيز قواتها بمنظومة “باور 373” الصاروخية

منذ 2 ساعة 17 August، 2019
5d56e0c795a597b97f8b4571
ايران - عربي وإقليمي

قال مساعد وزير الدفاع الإيراني لشؤون التفتيش، العميد سعيد شعبانيان، إن بلاده “جاهزة لاستهداف أي عدو يقع على مدى ألفي كيلومتر”، بعد أن صارت منظومة “باور 373” جاهزة للاستخدام.

ويصف خبراء محليون منظومة “باور 373” المصنعة محليا بأنها النسخة الإيرانية من منظومة “إس-300” الروسية.

وأوضح شعبانيان في تصريحات صحفية أن “المنظومة تغطي نحو 200 كيلومتر، وتلاحق التهديدات الجوية المختلفة على ارتفاع 27 كم”.

وأكد مسؤولون في وزارة الدفاع الإيرانية أن المنظومة الصاروخية تم اختبارها بنجاح، فيما أشار وزير الدفاع الإيراني، أمير حاتمي، الأسبوع الماضي إلى أنه سيتم الكشف عن “باور 373″، في 22 أغسطس الجاري.

المصدر: وكالة مهر

التعليقات

ذات صلة