السيد نصر الله : العدو سيشاهد هزيمة قواته مباشرة على الشاشات

اكدَ ألامينُ العامُّ لحزبِ السيد حسن نصرالله اَنَ المقاومةَ ثَبّتَت عميقاً اَنَ كِيانَ الاحتلالِ اوهنُ من بيتِ العنكبوت واَنَهُ اليومَ اكثرُ عَجزا على كلِ المستويات.

وخلال الاحتفالِ الجماهيري الذي نظمهُ حزبُ الله بمناسبةِ ذكرى انتصارِ تموز في مربعِ المواجهةِ والصمودِ في الجَنوب، اكدَ السيدُ نصرالله أنهُ اصبحَ لدى المقاومةِ نظامٌ عسكريٌ متطورٌ للدفاعِ عن الارضِ بقدرةٍ تفوقُ مواجهةَ مربعِ الصمود بخَمسِمئةِ مرة، مجدِداً القولَ اِنَ العدوَ سيُشاهد هزيمةَ قواته مباشرةً على شاشاتِ التلفزة.

المصدر: قناة المنار