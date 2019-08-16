خطيب جمعة طهران : ايران حققت تقدما سريعا في الصناعات الدفاعية

اكد امام جمعة طهران المؤقت حجة الاسلام كاظم صديقي ان ايران حققت تقدما سريعا في الصناعات الدفاعية ، واصفا هذا التقدم بانه من معجزات الثورة الاسلامية.

وقال صديقي في خطبة صلاة جمعة طهران ضمن اشارته الى الصناعات الدفاعية الايرانية: هذه واحدة من معجزات الثورة وحكم الولي الفقيه الذي نشهده اليوم والعالم مندهش لذلك.

وتابع قائلا: حقنا قفزة الى القمة في مختلف المجالات الدفاعية، وقد قطعنا مسافات طويلة بين عشية وضحاها.

واضاف صديقي: ما رأيتموه في اسقاط الطائرة الاميركية المسيرة الشبح والمرتفعة الثمن كان هذا الصاروخ الجديد من الدرجة الثانية والدرجة الثالثة والتي كان بالامكان تفجيرها بواسطة الصاروخ الروسي اس 300، لكن تم تدمير الطائرة المسرية بواسطة هذا الصاروخ المحلي الصنع من انتاج الجمهورية الاسلامية.

واردف امام جمعة طهران المؤقت قائلا: هذه المعجزة من الشبان النوابغ الايرانيين مع حبهم لهذا النوع من العمل ، وحيث قطعوا رحلة مائة سنة في مدة قصيرة، هي نقطة تحول في ان تطغى إحدى الحضارات على أخرى، هذا هو ميلاد حضارة قوية للنظام الإسلامي ومؤشرا على تراجع الحضارة الغربية والاستكبارية المليئة بالقمع.

المصدر: وكالة فارس