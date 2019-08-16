قاسم هاشم: لاستثمار الأجواء الإيجابية السائدة لتفعيل عمل الحكومة

شدد عضو كتلة “التنمية والتحرير” النيابية في لبنان النائب قاسم هاشم على “أهمية استثمار الأجواء الإيجابية السائدة لتفعيل عمل الحكومة وإنتاجيتها لتعويض مرحلة التعطيل التي تركت آثارها السلبية على اكثرية القطاعات الاقتصادية”، ولفت الى ان “هذا يستدعي تكثيف جلسات الحكومة وعدم المماطلة تحت أي ذريعة”.

وقال هاشم الجمعة “الحكومة مطالبة بترجمة الوعود التي أطلقتها مع الموازنة وقبلها وبعدها لتلبية المطالب الإنمائية والخدماتية للمناطق وبخاصة منطقة حاصبيا التي حرمت منها في موازنة العام الماضي بسبب المصالح الانتخابية التي حكمت تعاطي وزارات الخدمات انطلاقا من المصالح الضيقة الحزبية والسياسية”، وتابع “لذلك نلفت عناية وزراء الخدمات الالتفات الى حاجات وحقوق هذه المنطقة لأن لها أهمية الاهتمام والالتزام”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام