الهند: إلغاء الحكم الذاتي في كشمير خطوة “تاريخية”

وصف رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي “إلغاء الحكم الذاتي في إقليم كشمير بالخطوة التاريخية”، فيما تعهد رئيس وزراء باكستان عمران خان “بالقتال حتى النهاية” ضد ما أسماه بالعدوان الهندي.

وقال مودي في كلمة من “الحصن الأحمر” في نيو دلهي، بمناسبة عيد استقلال بلاده الذي صادف الخميس إن “القرار كان من الخطوات الرائدة التي قامت بها الإدارة التي أعيد انتخابها مؤخرا.

وأشاد مودي “بالتفكير الجديد”، واعتبر أنه “ضرورة بعد سبعة عقود من الإخفاق في ضمان التجانس في المنطقة”، وأضاف “نحن لا نؤمن بخلق المشاكل أو إطالتها. وخلال أقل من 70 يوما من تولي الحكومة الجديدة زمام الأمور، أصبحت المادة 370 من الماضي. وفي مجلس البرلمان دعم ثلثا النواب هذه الخطوة”.

وأوضح مودي أن “جامو وكشمير ولاداخ ستصبحان مصدر الهام لرحلة نمو ورخاء وتقدم وسلام الهند”، ورأى ان “الترتيب القديم في جامو وكشمير ولاداخ شجع على الفساد والمحسوبية والظلم بالنسبة إلى حقوق المرأة والأطفال والمنبوذين والمجتمعات القبلية”.

المصدر: روسيا اليوم