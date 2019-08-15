جونسون: على بروكسل تقديم تنازلات لتفادي خروجنا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق

اتهم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون النواب البريطانيين الرافضين خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بـ”تواطؤ رهيب” مع بروكسل.

وأكد جونسون الاربعاء أن “تواطؤ أولئك النواب من شأنه أن يدفع البلاد باتجاه الخروج من الاتحاد من دون اتفاق”، وقال إنه “على بروكسل تقديم تنازلات لتفادي خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق أكتوبر”.

واضاف جونسون “هناك تواطؤ رهيب يجري بين من يعتقدون أنهم قادرون على وقف مسار (بريكست) في البرلمان وأصدقائنا الأوروبيين”، وتابع “أنهم لا يقدمون أي تنازل على الإطلاق فيما يتعلق باتفاق الانسحاب لأنهم لا يزالون يعتقدون أنه يمكن وقف مسار بريكست في البرلمان”.

وشدد جونسون على أنه “كلما طال هذا الأمر، أصبحت لندن أكثر فأكثر مجبرة على الخروج من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق”.

المصدر: روسيا اليوم