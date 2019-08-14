بلدية علما: اعتصمنا والاهالي احتجاجا على مرور شاحنات النفايات في بلدتنا

صدر عن بلدية علما في قضاء زغرتا البيان التالي: “بعد ان كان قد بدأ العمل بمطمر النفايات في تربل صباح اليوم، بعد ان كانت جميع البلدات قد أقفلت طرقاتها امام عبور الشاحنات المحملة بالنفايات باتجاه المطمر، وبعد ان فوجئنا بمرور معظم الشاحنات عبر بلدتنا علما الى تربل، ونظرا لخطورة الوجود الجغرافي للمطمر على المياه الجوفية وتلوثها، ونظرا لعدم استيعاب طرقات البلدة الضيقة والقديمة العهد، لمرور هذا النوع من الشاحنات من ناحية الحجم والكمية، فان بلدة علما بمخاتيرها ومجلس بلديتها واهلها، قد نفذوا صباح اليوم اعتصاما على مدخل البلدة، مناشدين المسؤولين أخذ وضع البلدة بعين الاعتبار، لما قد ينتج عن ذلك من ضرر صحي وبيئي وتهديد للسلامة العامة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام