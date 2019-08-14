الوزير جريصاتي: لا حل بيئيا من دون ضرر ونقترب من بداية الحلول لأزمة نفايات الشمال

دعا وزير البيئة فادي جريصاتي في مؤتمر صحافي عقده ظهر اليوم، الى عدم “تسييس البيئة لأن كلنا سندفع الثمن ولا لإعطائها دينا او طائفة”.

وأكد “ان المطمر مكلف ولا يمكن أن ننشئ مطمرا لكل منطقة وكذبة العيش المشترك اتضحت اليوم”.

واعتبر الوزير جريصاتي”ان القانون 80 في العام 2018 كرس اللامركزية في معالجة النفايات وعلينا التعاون ونحن لم نتهرب من المسؤولية”.

واكد جريصاتي “ان وزارة البيئة قامت بعملها كي لا تكون اللامركزية مجرد كذبة او شعار”.

وقال”نحن قريبون من بداية الحلول في الشمال وعلى الجميع أن يتقبل فكرة أن الحل لن يرضي الجميع”، معلناً انه “تم التواصل مع صاحب مشروع ميرادور والأرض قدمت مجانا وهناك اربعة بدائل بين المنية والضنية”.

وقال جريصاتي نواجه معارضة عند اللجوء إلى أي موقع نريد إنشاء مطمر فيه لكن علينا أن نلجأ إلى الحل الأقل ضررا لأن لا حل بيئيا من دون ضرر”، مشدداً على ان “اي حل سيكون له معارضون ولا يمكن ان تكون النفايات منصة لزعامة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام