القومي في ذكرى انتصار 2006: معادلات جديدة باتت راسخة في أي مواجهة مقبلة

اعتبر الحزب “السوري القومي الاجتماعي”، في بيان أصدره بمناسبة “الذكرى 13 لانتصار 14 آب 2006″، أن الانتصار الذي تحقق “تأسست عليه معادلات جديدة، باتت راسخة في أي مواجهة مقبلة، أبرزها معادلة الردع”، لافتا إلى أننا “ننظر بازدراء إلى كل من يهدد لبنان بحرب مدمرة”.

ورأى في البيان، أنه في هذه التاريخ “رفع لبنان رايات النصر، في حين جر العدو الصهيوني أذيال الهزيمة، بعد حرب عدوانية شنها لتصفية المقاومة وإقامة “شرق أوسط جديد”، وفي تلك الحرب استخدم العدو ما يسمى “نخبة” قواته، وكل آلته الحربية الفتاكة، واستفاد من أقصى درجات الدعم الأميركي على مدار الساعة”.

ودعا البيان الحكومة إلى عدم “تقبل أي إملاء خارجي، يمنعها من التواصل والحوار مع الحكومة السورية، في وقت يحتاج لبنان إلى سورية لتصدير إنتاجه وازدهار تجارته، ولحل أزمة النزوح، وأن ترفض أي مسار يؤدي إلى توطين الفلسطينيين والإطاحة بحق العودة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام