عائلة فشيخ تبلغت وفاته والحزن يعم بطرماز ـ الضنية

تبلغت عائلة الشاب حسين فشيخ، في بلدة بطرماز ـ الضنية، رسميا، وفاة إبنها بعد التأكد من الجثة التي عثر عليها اليوم في نهر كوناكري في غينيا، حيث غرق فشيخ أول من أمس خلال إنقاذه شخصين.

وأصيبت عائلته بصدمة كبيرة، وهي كانت تتمسك حتى اللحظات الأخيرة بخيط أمل بسيط بأن يتم العثور عليه حيا، كما عم الحزن البلدة التي توافد أهلها والجوار إلى منزل عائلة فشيخ من أجل تقديم التعازي، كما بدأ أقرباؤه وأصدقاؤه بنعيه على وسائل التواصل الإجتماعي.

وكان والد حسين، محمد فشيخ، عاد فجرا من أوستراليا حيث يعمل هناك.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام