الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تدعو إلى انتفاضة شاملة لمواجهة صفقة القرن

دعا مسؤول دائرة العلاقات السياسية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ماهر الطاهر، الفصائل الفلسطينية إلى العمل على إشعال انتفاضة شاملة على كافة الأراضي الفلسطينية لمواجهة مخططات تصفية القضية الفلسطينية، عبر ما يسمى بصفقة القرن.

وقال الطاهر في حديث لوكالة “سبوتنيك”، في ختام زيارة وفد من الجبهة إلى روسيا: ” ينبغي أن نعمل كفصائل فلسطينية، جميعاً، على إشعال انتفاضة فلسطينية شاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لأنه هذا هو الطريق لمواجهة صفقة القرن”.

اضاف “يحاولون تنفيذ ما سمي بصفقة القرن وفرض حقائق على الأرض ونحن من جانبنا ينبغي أن نلجأ إلى سياسات تؤدي إلى المواجهة الفعلية على الأرض وفي الميدان لمثل هذه المخططات”.

المصدر: سبوتنيك