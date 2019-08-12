أسرة عربية ضمن قائمة أغنى 5 عوائل في العالم

نشرت وكالة “بلومبرغ” قائمتها لأغنى العوائل على مستوى العالم والتي تضم على وجه الخصوص الأسرة الملكية السعودية.

وتتصدر القائمة عائلة والتون الأمريكية، مالكة شبكة المتاجر “والمرت”، وارتفعت ثروتها بـ39 مليار دولار منذ حزيران/ يونيو العام الماضي، لتبلغ اليوم 191 مليار دولار.

وتعود المرتبة الثانية في القائمة إلى عائلة مارس الأمريكية، صاحبة شركة الشوكولاته المشهورة، والتي حققت خلال العام الماضي دخلا قدره 37 مليار دولار لترتفع ثروتها إلى 127 مليارا.

وتعقبها في المرتبة الثالثة عائلة كوك الأمريكية التي تملك شركة صناعات عملاقة تحمل اسمها، وحققت هذه الأسرة خلال العام الماضي أرباحا تقدر بـ26 مليار دولار، لتصل ثروتها إلى 125 مليارا.

وتحل عائلة آل سعود في المرتبة الرابعة بالقائمة، حيث تقدر الوكالة ثروتها بـ100 مليار دولار، استنادا إلى المدفوعات التي تسلمها أعضاء العائلة خلال السنوات الخمسين الماضية من الديوان الملكي والمكتب التنفيذي.

غير أن “بلومبرغ” أقرت بأن الثروة الفعلية للأسرة السعودية الحاكمة تعد أكبر بكثير، مشيرة إلى أن شركة “أرامكو” النفطية العملاقة تعد أكبر شركة من حيث حجم الأرباح على مستوى العالم، وتأمل المملكة في تقدير قيمتها بترليوني دولار.

ويحل في المرتبة الخامسة الشقيقان الفرنسيان، ألين وجيرار ورتيمر، اللذان يسيطران على شركة “شانيل، بثروة تقدر بـ57.6 مليار دولار، وحققت ارباحا بمقدار 11 مليار دولار خلال العام الماضي.

المصدر: بلومبرغ