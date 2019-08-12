علي اکبر صالحي يعزي باستشهاد ابراهيم الحوثي

ارسل نائب رئيس الجمهورية الإيرانية ورئيس المنظمة الايرانية للطاقة الذرية علي اکبر صالحي برقية تعزية بالشهيد ابراهيم بدر الدين الحوثي وجاء فيها :

بسم الله الرحمن الرحيم

ولاتحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. صدق الله العلي العظيم

سماحة العلامة المجاهد، عبدالملک الحوثي حفظه الله

لقد احزننا نبأ استشهاد شقيقکم المجاهد ابراهيم، وادمی قلوبنا.

وإذ نتقدم باخلص التعازي لسماحتکم والاسرة الکريمة والشعب اليمني، صاحب تأريخ العريق، نسأل الباري عزوجل أن يحسن عزاءکم وأن يکلل دفاعکم عن الوطن الغالي بالنصر واعادة بناء مادمره العدوان الغاشم. وأن يلهمکم الصبر والصمود.

وإنا لله وإنا اليه راجعون.

المصدر: مواقع