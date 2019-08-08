ضبط 3 حقائب من الأموال غير المصرح عنها في حوزة مسافر آت من أمستردام إلى مطار بيروت

ضبطت “دائرة المسافرين والسوق الحرة” في مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت، بناء على معلومات توافرت لها من رئاسة شعبة مكافحة المخدرات ومكافحة تبييض الاموال في الجمارك، المسافر (أ. ع.) الذي كان آتيا مساء اليوم عبر الرحلة Transavia HV6307 من أمستردام وفي حوزته ثلاث حقائب تحتوي على أموال نقدية من عملة اليورو، لم يصرح عنها لدائرة الجمارك.

وتم الاتصال بجانب النيابة العامة التمييزية التي أشارت بضبط الأموال من الجمارك وختمها بالشمع الأحمر وتحويلها مع المخالف الى مكتب مكافحة الجرائم المالية لمتابعة التحقيق.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام